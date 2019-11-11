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  3. Ramazan Bayramı 2020 tarihleri belli oldu! 2020 Ramazan Bayramı ne zaman olacak?

Ramazan Bayramı 2020 tarihleri belli oldu! 2020 Ramazan Bayramı ne zaman olacak?

Ramazan Bayramı 2020 tarihleri belli oldu! 2020 Ramazan Bayramı ne zaman olacak"

Ramazan Bayramı 2020 tarihleri arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. 2019 yılının son günlerinde önümüzde senenin yani 2020 yılının tatil zamanları merak edilmeye başladı. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ve bayramı da en çok araştırılanlar arasında. Yeni yılda tatil planını şekillendirmek isteyenler için Ramazan Bayramı 2020 tarihleri belli oldu. 2020 Ramazan Bayramı ne zaman olacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

 

Ramazan Bayramı 2020 tarihleri hem çalışanlar hem de öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2020 Resmi tatil günleri için takvim belli oldu. Birçok kişi 2020’de Ramazan'ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini internette araştırıyor.  Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır.2020 Ramazan Bayramı ne zaman olacak? diye merak edenleri çin yanıtı haberimizde..

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ


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