Ramazan Bayramı 2020 tarihi merak ediliyor! Ramazan Bayramı 2020 kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı 2020 tarihi kamu ve özel sektör çalışanı ile öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Müslümanlar için oruç tutmanın farz olduğu Ramazan ayı şimdiden araştırılıyor. 2019 yılının son günlerine yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 dini günler takvimini vatandaşlara duyurdu. Böylece Ramazan Bayramı 2020 tarihi de belli oldu. Ramazan Bayramı 2020 kaç gün olacak? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

RESMİ İZİN NEDİR?

Resmi tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönemlere denilmektedir. Dini, milli, veya kültürel öneme sahip olan günler birçok ülkede resmi tatil olarak ilan edilmektedir. Resmi tatiller genel olarak 1 ile 5 gün uzunluğunda değişmektedir. Resmi tatiller yasalarca belirlenmiştir. Resmi tatil günlerinde çalışan kişiler ücretlerini %100 zamlı olarak almaktadırlar.

2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ