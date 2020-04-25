Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? gibi soruların yanıtları merak konuus oldu. Onbir ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşadığımız şu günlerde Ramazan Bayramı hakkında da araştırmalar hız kazandı. 2020 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı.

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?



2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü bu yıl 24 Mayıs tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir.

Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.