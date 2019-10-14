Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor?

Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, kaç gün? sorusu çalışanlar ve öğrenciler tarafından internette araştırılıyor. Yoğun iş ve okul temposundan yorulanlar biraz olsun dinlenmek ve tatil yapabilmek için resmi tatilleri iple çekiyor. 2020 resmi tatil takvimi de belli oldu. Ramazan ve Kurban bayramlarının hafta içi günlerine denk gelmesi tatil süresinin daha uzun olması anlamına geleceği için vatandaşlar buna göre planlarını yapıyor. Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, kaç gün? sorusunun yanıtı haberimizde..

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ