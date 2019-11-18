Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı tarihleri haberimizde..

Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, kaç gün olacak? sorusu tatillerini şimdiden planlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Tatillerin hangi güne denk geldiği, haftasonu ile birleşip birleşmediği en çok merak edilenler arasında. 2020 resmi tatili 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatili ile başlıyor. Peki Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, kaç gün olacak? merak ediliyor. İşte 2020 Ramazan Bayramı tarihleri haberimizde..

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.