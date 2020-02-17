Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müminlerin günah ve hatalarından temizlenebilmeleri için önemli bir fırsat olan bu mübarek ay içerisinde kardeşlik bağları kuvvetleniyor. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Haberimiz içerisinden 2020 yılı Ramazan Bayramı tarihlerine ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı. Bayram 2020 yılında 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Takvime bakıldığında çalışma günü olan pazartesi ve salı gününün tatil olacağı görülüyor.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.