Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

“Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılıyor. Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı dini takvim içerisinde bayram tarihlerini duyurdu. Aynı zamanda Ramazan ayının başlangıcı da bu takvim içerisinde yer alıyor. Bu yıl Ramazan nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Birlik ve beraberliğin arttığı mübarek ayın ardından bayram başlayacak. Haberimiz içerisinden bayram tarihlerine ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı. Bayram 2020 yılında 4 Haziran’da başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Takvime bakıldığında çalışma günü olan pazartesi ve salı gününün tatil olacağı görülüyor.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN OLACAK?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın birinci günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı’nın ikinci günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı’nın üçüncü günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın dördüncü günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü başlayacak. Dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos'ta olacak.

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" demişti.