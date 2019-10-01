Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019 yılını yaval yavaş geride bırakırken 2020 tatil günleri şimdiden merak ediliyor. İslam aleminin oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazan ayı günleri belli oldu. Önümüzdeki yıl resmi tatiller hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geliyor? sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde sizlerle..

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ