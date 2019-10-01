Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? sorusu tatillerini şimdiden planlamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutarak dini görevini yerine getiriyor. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın hangi günlere geldiğini de araştırıyor. 2020 dini ve resm tatil takvimi yayımlandı. Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..
Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019 yılını yaval yavaş geride bırakırken 2020 tatil günleri şimdiden merak ediliyor. İslam aleminin oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazan ayı günleri belli oldu. Önümüzdeki yıl resmi tatiller hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geliyor? sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı 2020 ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde sizlerle..
RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.
Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.
KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?
30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün
2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ