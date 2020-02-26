Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, başlangıcı hangi ay? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ayda? Müslümanlar her yıl üç ayların ne zaman başlayacağını yakından takip ediyorlar. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 25 Şubat Salı günü başladı. Recep ayı ve şaban ayının ardından sıra ramazan ayına gelecek. On bir ayın sultanı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Peki bayram ne zaman başlayacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı. Bayram 2020 yılında 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Takvime bakıldığında çalışma günü olan pazartesi ve salı gününün tatil olacağı görülüyor.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

RAMAZAN NEDİR?

Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.

Hazreti Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartı'ndan birisidir.