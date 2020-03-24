Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayı olan ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar bu ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Haberimiz içerisinden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayramın hangi tarihlere denk geldiğini öğrenebilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı. Bayram 2020 yılında 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Takvime bakıldığında çalışma günü olan pazartesi ve salı gününün tatil olacağı görülüyor.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

RAMAZAN NEDİR?

Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.