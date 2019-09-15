Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? 2020 Ramazan başlangıcı ne zaman?

Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Oruç ibadetiin yerine getirildiği ve mübarek Kadir Gecesi'nin ihya edildiği 2020 Ramazan ayı şimdiden merak ediliyor. 2020 yılı itibariyle 3 aylar 25 Şubat salı günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Receb ayından sonra sırasıyla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 23 Mayıs 2020 tarihi itibariyle üç ayların son günü yaşanacak.Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? diye merak edenler için yantıı haberimizde..

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

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