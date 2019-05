Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Ramazan ayında hangi ibadetlerin yapılması ve duaların okunması merak edilen konuların başında yer alıyor. Ramazan ayı ile milyonlarca Müslüman oruç tutmaya başladı. Ramazan ayında oruç ibadetinin yanı sıra faziletli olan birçok ibadet bulunmaktadır. Ramazan ayında bu ibadetleri ve duaları gerçekleştiren kişiler, sayısız faziletin de sahibi olurlar. Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler ve okunması gereken duaları haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

- Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

- Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

- Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

- Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

İŞTE RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUA VE İBADETLER

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZANDA HER GÜN OKUNACAK DUA

İlk On (10) gün:

"Yâ erhame'r- râhimîn"

Türkçe Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allâh'ım!

İkinci On (10) gün:

"Yâ gaffârü'z- zünûb"

Türkçe Anlamı: Ey günahları bağışlayan Yüce Allah'ım!

Son On (10) gün:

"Yâ 'atîka'r- rikâb"

Türkçe Anlamı: Ey kullarını a'zad eden Yüce Allâh'ım!

1. Bu dualar günde en az yüz (100) defa okunmalıdır.

2. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gecesi Fetih suresi okunursa, o sene içindeki kötülük, bela ve musibetlerden bi-izni'llâhi te'âlâ muhafaza olunur.

3. Ramazan-ı Şerif'in yirmi üçüncü (23.) gecesi Ankebut Suresi ve Rûm Suresi okunur.

4. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlas Suresi okunur.

DUA-İ ARŞ

(Ramazan ayının evvelinde veya ortasında veya ahirinde üç kere okunacak.)?

Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm

"Allâhu rabbun ahadun samedun ferdun li'l-'âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran. li'l-kâfirîne münzirûne münziran mine'n-nâri ve münziran nebîyyinâ Muhammedun ahadun, hâmidun ve kâsimun ve şâhidun li'l-mü'minîne ve kâimun nebîyyinâ Muhammedun ve hüve nebîyyü'l- Mustafâ salla'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem. Ve'l-imâmu'l-murtezâ, ve'r-resûlü'l- müctebâ, nebîyyinâ Muhammedun hüve'r-resûlü'l-murselü, sâhibu'l-kitâbi, münzirun ve'l-kitâbu'l-mecdü, nebîyyinâ Muhammedun sâhibu'l-livâ'i ve'l-minberi ve'l-burâki'l- ezheri ve'r-rızâ'i ve'l-kevseri nebîyyinâ Muhammedun ve zeynü'l-cinâni Ahmedun, 'abdun mutî'un, 'âdilun, 'abdun, cevâdun, nâfi'un, li'l- müşrikîne kâilun, nebîyyinâ Muhammedun ve şefî'unâ Muhammedun ve resûlünâ Muhammedun fahrun lenâ Muhammedun hayrun li'l-'âlemîne şefî'un li'l-müznibîne ve'l-mücrimîne, nebîyyinâ Muhammedun ihtârahu ve erselehu fî halkıhî şerrefehu, yuhibbuhu nebîyyinâ Muhammedun salla'llâhu 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma'îne bi-rahmetike yâ erhame'r- râhimîn."

RAMAZANLA İLGİLİ AYETLER

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)