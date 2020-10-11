Rafadan Tayfa Göbeklitepe saat kaçta? Rafadan Tayfa Göbeklitepe Tv'de ilk kez yayınlanacak!

Rafadan Tayfa Göbeklitepe sinema salonlarında animasyon kategorisinde gişe rekorları kırmıştı. Televizyonda ilk kez gösterilecek olan Rafadan Tayfa Göbeklitepe TRT 1'de yayınlanacak. Rafadan Tayfa ekibimiz tarihi öneme sahip olan Göbeklitepe'de yer alacak. Rafadan Tayfa Göbeklitepe animasyon filminin senaryosu Ozan Çivit tarafından kaleme alınırken müzikler ise Tarkan Ergün elinden çıktı.

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE BUGÜN SAAT KAÇTA?

Rafadan Tayfa Göbeklitepe bugün saat 20:00'de TRT 1 ekranında olacak. Rusya Türkiye maçından hemen önce yayınlanacak.

Senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu ediniyor.

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE KONUSU NEDİR?

Dünyanın gözü Göbeklitepe’nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe’nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi’den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur.

Paketi aldıktan sonra Veysi’nin panik halinde Akın’a ulaşması ve peşinde birilerinin olduğunu söylemesi, Akın’ın kafasını iyice karıştırır. Siniyi gören Rafadan Tayfa ekibi, kısa sürede sininin Göbeklitepe'yle ilgili olduğunu anlar ve onu Göbeklitepe’nin kaşifi Başkan Amca’ya göstermeye karar verir. Ekip, hem siniyi Başkan Amca’ya göstermek hem de Veysi’yi bulmak için Şanlıurfa’ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.