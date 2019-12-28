Rafadan Tayfa Göbeklitepe kaç dakika? Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi yaş sınırı kaç?

Rafadan Tayfa Göbeklitepe kaç dakika? sorusu arama motorunda çocuk filmi severler tarafından araştırılıyor. TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" vizyona girdi. Animasyon ve macera türü çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor. Rafadan Tayfa Göbeklitepe kaç dakika, yaş sınırı nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE KONUSU

Göbeklitepe’nin keşfi ve devamında yapılan kazılar, tüm dünyada büyük bir heyecana neden olur. Akın, gözlerin Göbeklitepe'ye çevrildiği günlerde Şanlıurfalı arkadaşı Veysi’den gizemli bir paket alır. Akın, paketin içerisinden çıkan bakır siniye anlam veremezken Veysi’den gelen bir telefon durumu daha da karmaşık bir hale getirir. Panik içerisindeki Veysi, birilerinin peşinde olduğunu söylediği sırada telefon kesilir.

Tayfa’nın ilginç motiflerle süslenmiş sininin Göbeklitepe’yle ilgili olduğunu anlaması çok uzun sürmez. Göbeklitepe’nin kaşifi Başkan Amca, Kuşçu Baba’nın yakın bir arkadaşıdır. Çocuklar hep birlikte hem siniyi Başkan Amca’ya göstermek hem de Veysi’yi bulmak için İstanbul’dan Şanlıurfa’ya uzanan bir yolculuğa çıkarlar.

Bir kuyruklu yıldız olan Halley’in dünyamızı ziyaret ettiği bir dönemde çocuklar, yolculuklarının fantastik bir maceraya dönüşeceğinden habersizlerdir. Ve bir de davetsiz misafirleri vardır; Patron Kazım Amca...



RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE KAÇ DAKİKA?

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi 1 saat 29 dakika sürüyor.

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE YAŞ SINIRI KAÇ?

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminde yaş sınırı belirtilmiyor. Aileler çocukları ile filmi seyredebiliyor.