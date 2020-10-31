Rafadan Tayfa Dehliz Macerası ne zaman, kaçta? Rafadan Tayfa Dehliz Macerası canlı izle!

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası TRT Çocuk ekranında yayınlanacak. Türkiye sinemasında iyi bir çıkış yaparak yaklaşık 1.5 Milyon kişi tarafından izlenmiştir. 2018 yılında gösterime giren Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın senaryosu Ozan Çivit'e aittir. Rafadan Tayfa Dehliz Macerası canlı izlemek için detaylar sizlerle...

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI NE ZAMAN, KAÇTA?

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası bu akşam saat 20:05'de TRT Çocuk ekranında yayınlanacak. Aşağıdaki link üzerinden Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nı canlı olarak izleyebilirsiniz.

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI İZLEME LİNKİ!

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI KONUSU NEDİR?

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, mahallelerindeki evlerin yıkılmasını önlemek için maceraya atılan Rafadan Tayfa ekibinin hikayesini konu ediyor. Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlamlığını kontrol etmek için gelince mahallelide büyük bir panik oluşur. Daha ortada bir sonuç yokken herkes evlerinin yıkılma ihtimalini düşünerek korkuya kapılır. Binaların yıkılacağı üzerine bir de söylenti çıkınca mahalleli iyice ayağa kalkar.

Mahalle sakinlerinden bir tek Kuşçu Baba sakindir. O, mahallenin tarihi değerinden dolayı kimsenin mahalleye dokunamayacağını düşünür. Fakat, hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba’nın söylediklerine kimse güvenmez. Onu tek ciddiye alan ise Rafadan Tayfa ekibidir. Kuşçu Baba’nın söylediklerini araştırmaya karar verip kütüphaneye gidince anlatılanların doğru olduğunu öğrenir. Yaşadıkları mahallenin altından İstanbul’un en eski dehlizlerinden bir tanesi geçmektedir. Artık onların tek bir amacı vardır; dehlizi bulup mahalleyi yıkımdan kurtarmak.