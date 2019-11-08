Rabia Naz davasında adli tıp raporu çıktı! Babası böyle isyan etti: Erkek tırnağının ne işi var?

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

12 KİŞİLİK KOMİSYON EYNESİL'DE

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi, Eynesil'e geldi. Polis ekipleri, heyetin incelemelerde bulunacağı alanlarda güvenlik önlemleri aldı. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığındaki heyet, Rabia Naz'ın annesi Atika ve babası Şaban Vatan ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Heyet, olay yerinde incelemelerde bulunarak, soruşturma yürüten emniyet ve savcılık yetkilileri ile görüşecek.

ADLİ TIP RAPORU: TIRNAKLARINDA ERKEK DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, tırnaklarından erkek DNA'sı tespit edildiği kaydedildi. Raporda, "Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan'a ait DNA profili tespit edildi. Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen aşağıdaki örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan'a ait DNA profilini içerdiği tespit edildi" denildi.

BAŞKAN AYDOĞDU: ACILI ÖLÜMÜN AYDINLATILMASI İÇİN BURDAYIZ

Giresun Eynesil'de, evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan'ın (11) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu üyesi 12 milletvekili, Rabia Naz'ın anne ve babası ile görüştü.

Komisyon başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Acılı bir ölümün aydınlatılması için Eynesil’de olduklarını ifade eden Aydoğdu, “Ülkemizin gündemini meşgul eden, vicdanları yaralayan, herkesi çok üzen acılı bir ölümün aydınlatılması için buradayız. Konu yargıda, devam eden bir soruşturma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurul kararıyla oluşturulan bir araştırma komisyonu olarak, biz daha çok bu işin seyrini inceleyeceğiz. Demokratik devletin iki ilkesi vardır. Birincisi meclis, diğeri ise milletin devletine olan güveni. Bu güven dediğimiz şeyin tezahürü öncelikle meclistedir. Sonra devletin adaletindedir. Milletvekiline, belediye başkanına, muhtarına oy veren vatandaş aynı zamanda kendi adına karar veren adaletin de aydınlık, temiz, dürüst olmasını ister. ‘Adalet mülkün temelidir’ sözünün dayanağı da budur. Biz adaletimize güveniyoruz, süreç devam ediyor. Elbet son söz Türk adaletinin olacaktır" dedi.

'YARGININ İŞİNE KARIŞMADAN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'

Yargının işine karışmadan yasama, yargı kuvvetler ayrılığındaki hassasiyetleri dikkate alarak çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Aydoğdu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de bu tür bir araştırma önergesinde milletin beklediği hassasiyete cevap verecek, vicdanlardaki soruları aydınlatacak, yargıya olan güveni tekrar pekiştirecek bir netice alacağımızı umuyoruz. Bu gayretle çalışıyoruz. Bu ülke bizim, çocuklar bizim, bizler birbirimize emanetiz. Millet olmak da böyle bir şey. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

'DIŞARIDAN BİR BAKIŞ OLACAK'

Aileyi dinlediklerini, konuyla ilgisi olanları da dinleyeceklerini ifade eden Aydoğru, “Daha sonra Ankara’da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olay yerini göreceğiz, yine burada konunun aydınlatılması için, kafalarda herhangi bir soru işareti kalmaması için bütün dinlemeleri yapacağız. Ardından konuyla ilgili bir kanaatimiz oluşacak. Esasen bizim bu kanaatimiz konuyu aydınlatmayacak. Konuyu çözecek, aydınlatacak, suçlular varsa bulacak kişiler adalet mekanizmasıdır. Konu adli mercilerde, bizimki dışarıdan bir bakış olacak” diye konuştu.

Heyet, Rabia Naz’ın okulu ve yaralı halde bulunduğu alanlarda incelemelerini sürdürdü.

HEYET, RABİA'NIN OKULDAN EVE GİTTİĞİ GÜZERGAHI İNCELEDİ

Giresun Eynesil'de Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıran Meclis Araştırma Komisyonu üyesi 12 milletvekili, sahada incelemelerde bulundu. Rabia Naz'ın olay günü okuldan çıkıp geldiği eve kadar olan mesafeyi yürüyen heyet, yaralı bulunduğu evin çevresinde incelemeler yaptı. Heyet ardından soruşturmayı yürüten emniyet ve savcılık yetkilileri ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

BABA: BU KOMİSYON BİR MİLAT OLMUŞTUR

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, uzun bir mücadelenin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulan inceleme komisyonu ile bugün ön çalışma yaptıklarını anlatarak, “Tüm duyarlılıklarını gösterdiler, bizleri evimizde ziyaret ettiler, tüm detayları öğrenmek istediler. Yerinde inceleme yaptık. Ne olursa olsun Rabia geri gelmeyecek ama tüm çocuklarımız için adalet sağlanacak. Bu komisyon bir milat olmuştur. Umutla bekliyoruz. Komisyonla beraber ön görüşme yaptık. Daha sonraki süreçlerle ilgili bilgi bekliyoruz. Ek süre talep edebileceklerini bize söylediler, ‘farklı bir gelişme olursa mutlaka bize haber verin’ dediler” dedi.

'RABİA NAZ'IN ERKEK TIRNAĞI İLE NE İŞİ VAR?'

Adli Tıp Raporu’nda kızının tırnağında bir erkek DNA’sı olduğunu ifade eden Vatan, “Rabia Naz’ın erkek tırnağıyla ne işi var? Bir mücadele söz konusu olabilir, ya arabaya konulurken ya da öncesinde farklı bir olay yaşandı. Bunun üzerine neden gidilmedi? Bu büyük bir delildir. Bir çocuğun tırnağının içinde erkek DNA’sına rastlanılması önemli bir durum. Metruk ev davası da vardı. Çocuğun metruk evden alınıp, buraya kadar getirildiği ve intihar süsü verildiği gündeme geldi. Ben bu konuda eminim. Çocuğun üzerindeki tozların hepsi o eve aitti. Ayrıca orada bir lastik izi vardı ve hiç gündeme gelmedi. 15 santimetre genişliğinde, 65 santimetre uzunluğunda bir araba oraya yaklaşmış. Bu metruk evle ilgili tüm bilgiyi komisyona verdim, bizzat gösterdim. Metruk evin nasıl yıkıldığını, o tozu 3 ay sonra fark ettiğimizi ve fark edince evin hemen yıkıldığını kendilerine ilettik” diye konuştu.

(DHA)