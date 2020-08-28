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  3. Rabia hemşirenin ‘tacizci' isyanı! ‘Bu sapığı durdurun'
28 Ağustos 2020 Cuma 00:56 | Son Güncelleme:

Rabia hemşirenin ‘tacizci' isyanı! ‘Bu sapığı durdurun'

Rabia hemşirenin ‘tacizci' isyanı! ‘Bu sapığı durdurun'

Erzurum'da bir hastanede görevli hemşire Rabia Karakaya, mayıstan itibaren aynı hastanedeki hasta bakıcı B.Y.'nin cinsel tacizine maruz kaldığını duyurdu.

Erzurum'da bir hastanede görevli hemşire Rabia Karakaya, mayıstan itibaren aynı hastanedeki hasta bakıcı B.Y.’nin cinsel tacizine maruz kaldığını duyurdu. Karakaya savcılık ile polise şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Ancak B.Y. tacize sürdürünce hemşire sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu: “Adli süreç için savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum. Ama sapığı durduramadım. Ne olur bana yardım edin.”

60 GÜN UZAKLAŞTIRMA

Bu arada Aile Mahkemesi, B.Y. hakkında 60 gün süreyle R.K’nin konutuna ve iş yerine yaklaşmaması, iletişim araçları aracılığıyla veya sair suretle rahatsız etmemesi yönünde önleyici tedbir uygulanmasına karar verdi.

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