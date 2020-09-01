QR kod nedir, ne işe yarıyor? QR kod nasıl kullanılır?

QR kod ya da Türkçe adı ile Karekod, akıllı telefonlar sayesinden hayatımızda büyük önem arz ediyor. Toplu ulaşımdan, sağlık hizmetlerine ve daha birçok alanda QR kod kullanılmaktadır. Basit kullanımı sayesinde kullanıcılara kolaylık sağlayan QR kod, barkod okumaya elverişli bir telefon sayesinde okunabiliniyor.

QR KOD NEDİR?

Adını İngilizce Çabuk Tepki (Quick Response) kelimelerinin baş harflerinden alan QR kodu, Mobil cihazların kameralarından özel matriks barkod sayesinde okumaktadır. 1994 yılında geliştiren Japon Denso firmasına patentlidir. Kare beyaz fon üzerinde siyah motiflerden QR kodu, otomotiv sanayiinde kullanılması amacıyla geliştirilmiştir. Bu sistemin yaygınlaşması, dijital kameralı mobil telefonlarının etkisiyle olmuştur.

Kaydedilen görsel çözümlenerek barkod içeriği kullanıcıyı internet adresine, e-posta adresine, telefon numarasına, iletişim bilgilerine, SMS veya MMS'ye veya coğrafi konum bilgisine yönlendirebilir. Piyasada birçok QR Kodu oluşturucusu ve okuyucusu bulunmaktadır.

QR KOD NASIL KULLANILIR?

Öncelikle cep telefonunuzun bir kare kod okuyucuya ihtiyacı vardır. iPhone veya Android telefonu olan birinin QR kod okuyucuyu bulması kısa bir zaman alır. Tek yapmanız gereken, App Store ya da Google Store'a girerek kare kod okuyucu sağlayan uygun bir uygulama bulmaktır.