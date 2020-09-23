KEP başvuru nasıl yapılacak?

Ticaret faaliyetlerinin hız kazandığı günümüzde bir kurum PTT KEP sisteminden faydalanmaktadır.

PTT KEP BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge,

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu