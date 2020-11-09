PTT kargo barkod no sorgulama nasıl yapılır? PTT kargo takip nasıl olur?

PTT Kargo ile gönderilen kargoların sorgulaması barkod numarası sayesinde yapılabilmektedir. Bunun için sistem üzerinden barkod numarası ve güvenlik kodu ile sorgulama yapılması gerekmektedir.

Kısmi olarak devlet bünyesinde posta ve kargo hizmeti veren bir kurum olan PTT, 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. Tam adı Posta ve Telgraf Teşkilatı olan kurum, vatandaşlara posta, banka ve taşımacılık gibi alanlarda uzun süredir hizmet vermektedir.

PTT, başta mektup ve posta olmak üzere taahhütlü gönderilerin de içerisinde bulunduğu pek çok türde gönderim yapar. Vatandaşlar, maaş ve yardım ödemeleri, yurt içi ve yurt dışı kargo işlemleri gibi çeşitli alanlarda da PTT’den hizmet alabilirler.

PTT hizmetleri arasında bulunan posta takip sistemi sayesinde kargo ve posta gönderilerinin ne zaman alıcıya ulaşacağı konusunda bilgi sahibi olmak mümkün. Ülkemizin en geniş posta ve kargo ağına sahip olan PTT; posta ve kargo hizmetlerinden yararlanan alıcı ve göndericilerin, PTT barkod sorgulama işlemi sayesinde gönderileri hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan verir.

PTT KARGO SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

PTT takip hizmetinden yararlanarak gönderinizin durumunu sorgulamak istiyorsanız; alternatif sorgulama yöntemlerinden birini seçerek dakikalar içerisinde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için herhangi bir PTT şubesine giderek bizzat kargonun durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Öte yandan gelişen teknolojiye ayak uyduran kurumun online hizmetleri aracılığıyla kayıtlı posta takibi işlemini online olarak yapmanız da mümkündür. PTT’nin resmi web sitesinde yer alan gönderi takip sayfası ya da e-devlet kapısı aracılığıyla sorgulamanızı internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak PTT kargo takip telefon numarasını arayarak da sorgulama talebiniz ile ilgili kurumun yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

PTT KARGO BARKOD SORGULAMASI

PTT Kargo takip işlemi adresi olan http://gonderitakip.ptt.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır. Bu ekrandan gönderinin üzerindeki barkod numarası ile gönderi sorgulaması yapılabilmektedir. Ekran açıldıktan sonra ilk olarak takip bölümüne girilmeli ve numara girilirken harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Sonrasında barkodun altındaki güvenlik kodunun yazılması gerekir. Güvenlik kodu 3 harf ve 2 adet rakamdan oluşmaktadır. Numaraların girilmesinin ardından PTT Kargodaki gönderi hakkında detaylara ulaşılabilir.

Bu ekranda gönderi kabul bilgileri, gönderinin son durumu, gönderinin teslimatı ve gönderinin son hareketleri gözükmektedir.

1. Şubeden PTT tebligat sorgulama

Herhangi bir PTT şubesine giderek sorgulama işleminizi bizzat gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için aşağıda belirttiğimiz adımları takip etmeniz yeterlidir.

İlk aşamada “kargo takip ve gönderim işlemleri” için sıra numarası almanız gerekir.

Sıra numaranızın yandığı vezneye giderek görevliye gönderiniz ilgili bilgileri vermelisiniz.

Verdiğiniz bilgilerin sistemde kayıtlı olan bilgilerle eşleşmesi durumunda PTT görevlisi gönderinizin durumu hakkında görüntülediği bilgileri sizinle paylaşır.

2. Müşteri hizmetlerini arayarak iadeli taahhütlü posta sorgulama

Eğer gönderinize ait barkod numarasını bilmiyorsanız; gönderinizin durumu hakkındaki bilgileri PTT kargo takip isimle sorgulama hizmeti sayesinde elde edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerini aramak. Telefon aracılığıyla posta takibi yapmak için yazının devamında bahsettiğimiz adımları takip edebilirsiniz.

PTT müşteri hizmetleri numarasını ev ya da cep telefonunuzdan tuşlayarak arayın.

444 1 788 numarasını arayarak yaptığınız sorgulama işlemi sırasında ek bir bir ücret ödemeniz söz konusu değildir. Yurt içi arama dakika paketiniz varsa o paket üzerinden; paketiniz yoksa dakika başına standartlaştırılan tarife ücretinden faturalandırma yapılır.

İlgili hattı aradıktan sonra santral yönlendirmelerini takip ederek müşteri temsilcisine bağlanın.

Müşteri temsilcisine bağlandıktan sonra “PTT kargom nerede?” gibi açık bir ifadeyle talebinizi iletin.

Müşteri temsilcisi bu aşamada kargo ve kişisel bilgilerinizi teyit etmek için tarafınıza birkaç soru yönlendirecektir. Yönlendirilen sorulara doğru ve eksiksiz bir şekilde cevap vermeye dikkat edin.

Verdiğiniz bilgilerin sistemde kayıtlı olan bilgilerle eşleşmesi durumda müşteri temsilcisi sizinle kargonuza ait bilgileri paylaşır.

3. Gönderi takip sayfası üzerinden PTT haber kağıdı sorgulama

PTT’nin resmi web sitesinde yer alan “gönderi takibi” sayfasından kargonuza ait bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu sayfada yer alan hizmetten yararlanmak için PTT barkod numarası sorgulama adımını tamamlayarak kargonuza özel tanımlanan barkod numarasını bilmeniz gerekir.

4. Yurt içi kargoları PTT sayfasından sorgulama

Yurt içi kargolarınız için PTT gönderi takip sayfası üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.



Açılan sayfadaki boşlukları eksiksiz bir şekilde doldurun.

Gönderi takibi yazısının hemen altında yer alan kutucuğa gönderinin üzerinde yazan barkod kodunun girilmesi gerekir. Barkod kodu harfler ve rakamlardan oluştuğu için büyük-küçük harflere dikkat ederek giriş yapın.

Barkod kodunun altında yer alan kutucuğa ise ekranda gözüken güvenlik kodunu yazın. Birden fazla kez sorgulama yapılacak ise her seferinde değişen güvenlik kodunun yeniden girilmesi gerekir.

Barkod ve güvenlik kodunu doğru bir şekilde ilgili boşluklara yazdıktan sonra “sorgula” sekmesine basın.

Site tarafından yapılan “bu sayfada görüntülenecek sonuçlar bilgi amaçlıdır” ibaresini mutlaka göz önünde bulundurun. Sonuç sayfasında yer alan bilgilerde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız; PTT şubelerinden ya da PTT müşteri hizmetlerinden bilgi almanız daha sağlıklı olur.

Görüntülediğiniz sonuç sayfasında gönderi kabul bilgileri, gönderinin son durumu ve teslim bilgileri ile gönderinin hareketlerine ilişkin bilgiler yer alır.

Gönderi kabul bilgileri arasında ise; gönderi barkod numarası, göndericinin isim, soyadı ve adres bilgileri, kabul tarihi, kabul adres bilgileri, kargonun ağırlığına ilişkin bilgiler, kargoya konulan değer ücreti, ödeme şart bedel bilgileri, ödeme tipi ve ek hizmetler, gönderinin türü ve ücretine ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

Gönderinin son durum ve teslim bilgilerinde ise; teslimat açıklaması, teslimatın kim tarafından alındığı, teslim tarihi, mazbata teslim açıklaması ve tarihi, mazbata dosya numarası, sözleşme teslim açıklaması, sözleşme teslim tarihi ve teslim alan kişinin ismi, alma haber kartı teslim açıklaması ve tarihi, alma haber kağıdını teslim alan kişinin ismi, son işlem açıklaması ve son işlem tarihi ile teslim alan kişinin ismi gibi ayrıntılar bulunur.

PTT yurt dışı gönderi sorgulama işlemlerinde gönderinin tüm hareketlerini ayrıntılı bir şekilde görmeniz mümkündür. Gönderilen kargonun PTT iş yerine geliş zamanı, PTT iş yerinden çıkış zamanı, varacağı şubeye ne zaman ulaştığı, vardığı şubedeki bekleme süresi, PTT iletişim bilgileri, kargonun dağıtıma çıkma zamanı ve kargonun teslim edilme zamanı gibi bilgiler yazılıdır.

Sonuç sayfasında yer alan bilgilerin dökümünü yurt içi PTT barkod sorgulama adımında kullandıysanız; sayfanın en alt kısmında yer alan “bu sayfayı yazdır” sekmesine basarak alabilirsiniz. Böylece yer değiştirme sırasındaki şubelere giderek kargonuzu bizzat takip edebilirsiniz.

5. Gönderi takibi sayfası üzerinden yurt dışı gönderilerini sorgulama

Yurt dışına yapılan gönderiler için PTT web sitesinde ayrıca bir sayfa oluşturulmuştur.



Aşağıda verilen adımları takip edin.

Açılan sayfa üzerinde yer alan “barcode number” başlığındaki ilk boşluğa gönderinizde yazılı olan barkodu girin.

Barkodu girdikten sonra “security code” başlığındaki boşluğa ise; ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu yazın.

Bütün boşlukları doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra “track” butonuna basın.

6. E-devlet üzerinden iadeli taahhütlü posta takip etme işlemi

PTT Genel Müdürlüğüne bağlı “PTT Kayıtlı Gönderi Takibi” sayfası üzerinden sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu hizmeti kullanarak kayıtlı yurt içi ve yurt dışı gönderilerinizin durumunu takip edebilirsiniz. Yaklaşık 2 dakika süre işlem, tamamen bilgilendirme amaçlı olarak vatandaşların hizmetine açılmıştır.



Takip işlemine devam edebilmek için aşağıda anlattığımız adımları uygulayın.

Açılan sayfanın tam ortasında yer alan barkod kodu boşluğunu, gönderinizin üzerinde yer alan posta takip numarasını yazarak doldurun.

Barkod kodunu girdikten sonra hemen altında yer alan kutucuğa ekranda gördüğünüz güvenlik resmindeki karakterleri girin. Eğer resmi okuyamıyorsanız; üzerine tıklayarak yeni bir güvenlik resmi oluşturabilirsiniz.

Bütün boşlukları eksiksiz olarak doldurduktan sonra “sorgula” sekmesine basmanız yeterlidir.

Aynı zamanda PTT Kayıtlı Gönderi Takibi sayfası aracılığıyla, kabulde “Alma Haberi” özel hizmeti istenen ve iade işlemine tabi tutulmadan alıcısına teslim edilen gönderiler için teslime ilişkin “Kayıtlı Gönderi Teslim Belgesi” alabilirsiniz.

PTT’DEN HANGİ GÖNDERİLER İÇİN BARKOD SORGULAMASI YAPILABİLİR?

Kargo

APS kurye

Taahhütlü gönderiler

Tebligat

Telgraf

Yurt içi / yurt dışı kayıtlı mektup postası gönderileri

Koli, APG ve TURPEX gönderileri

Her türlü gönderinize ait hareket detaylarını ve takip işlemleriniz yukarıda anlatılan yöntemler ile sorgulamanız mümkündür. Çünkü tüm gönderilerinizin varış, dağıtım ve teslim bilgileri kayıt altına alınır.