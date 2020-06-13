PTT cumartesi günü açık mı? PTT hafta sonu çalışma saatleri nasıl?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde (PTT) işi olan vatandaşlar cumartesi günü hizmet verip vermediğini araştırıyor. Hafta içi PTT'yi çalışma saatlerinde ziyaret edemeyenler izinli oldukları günlerde işlemlerini gerçekleştirmek isiyor. Vatandaşlar PTT hafta sonu açık mı, çalışma saatleri nasıl, sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. PTT'nin çalışma gün ve saatleri ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

PTT şubeleri hafta için sabah 8.30'da açılıyor, saat 12.30'a kadar hizmet veriyor. 12:30 itibari ile 1 saatlik öğle yemeği arası veriliyor. Ardından saat 13.30'da yeniden açılan PTT akşam saat 17.30'a kadar hizmet veriyor. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saatleri uygulanıyor.

PTT CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri belli saate kadar hizmet vermektedir.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Hafta sonu hizmet veren PTT şubeleri saat 8:30'dan, 13.30'a kadar hizmet veriyor.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. En yakın PTT şubesine ise https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ adresinden ulaşabilirsiniz.