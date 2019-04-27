Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. PTT cumartesi açık mı? PTT cumartesi kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

PTT cumartesi açık mı? PTT cumartesi kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

PTT cumartesi açık mı" PTT cumartesi kaça kadar açık" İşte çalışma saatleri

“PTT cumartesi açık mı?” sorusu araştırılıyor. PTT cumartesi kaça kadar açık? Vatandaşlar PTT çalışma saatlerini öğrenmek istiyorlar. PTT her dönemde yoğun ilgi gören kurumlar arasında yer alıyor. Birçok hizmeti sunan kurumun çalışma saatleri merak ediliyor. Kurumun bünyesinde birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. PTT 1840 yılında Posta Nezareti'nin kurulması ile çalışma başlamıştır. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

PTT çalışma saatleri 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. PTT cumartesi açık mı, kaça kadar açık? Kurumun bünyesinde birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. PTT posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında hizmet sunuyor. PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi haberimizde yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz. 

PTT EN YAKIN ŞUBE SORGULAMA

CUMARTESİ PTT AÇIK MI?

PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi aşağıda yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

PTT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır.

PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30/12.30 ve 13.30/17.00 aralığında hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O kanal kapanıyor!
'Orhan Babanız üzüntüden delirdi'
Selda Bağcan ve Safiye Ayla The Times'ın dahi listesine girdi
Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı´nın sevgilisi için İtalyanca öğrendiği

Şeyma Subaşı harekete geçti! - Son dakika magazin haberleri

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sarı Saltuk'un türbesinde kazı yapmışlar!

İçinde ne olduğunu görünce şaşıracaksınız!