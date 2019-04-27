PTT cumartesi açık mı? PTT cumartesi kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

PTT çalışma saatleri 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. PTT cumartesi açık mı, kaça kadar açık? Kurumun bünyesinde birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. PTT posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında hizmet sunuyor. PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi haberimizde yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

CUMARTESİ PTT AÇIK MI?

PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi aşağıda yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

PTT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır.

PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30/12.30 ve 13.30/17.00 aralığında hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)