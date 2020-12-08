Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında bugün Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Tüm futbol takipçileri PSG Başakşehir maçı şifresiz mi? PSG Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler..

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Paris Saint-Germain (PSG) Medipol Başakşehir maçı bu akşam 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

36. RANDEVU

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 58 gole engel olamadı.