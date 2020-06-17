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  3. Profesyonel fotoğrafçı 7 şimşeği tek kareye sığdırdı
17 Haziran 2020 Çarşamba 10:53 | Son Güncelleme:

Profesyonel fotoğrafçı 7 şimşeği tek kareye sığdırdı

Profesyonel fotoğrafçı 7 şimşeği tek kareye sığdırdı

Kocaeli'de, birbiri ardına çakan şimşekler anbean görüntülenirken, ortaya ürkütücü kareler çıktı.

Ülke genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağışların yanı sıra pek çok kentte şimşekler görüldü.

Bursalı profesyonel fotoğrafçı Şaban Kılıççı ise, geçtiğimiz akşam Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki kıyıda şimşekleri, anbean görüntüledi.

Bir fotoğrafta, objektifine 7 şimşek yansırken, nadir rastlanan görüntüler aynı zamanda kartpostallık fotoğraflar oluşturdu. Geceyi aydınlatan şimşekler, kentte yaşayanlara ise bir süre ürkütücü anlar yaşattı.

DHA

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