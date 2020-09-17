17 Eylül 2020 Perşembe 02:48 | Son Güncelleme:
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Marmara 2.5 metre Yunanistan'a doğru kayacak
Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nden bir Kuzey Marmara kırığının geçtiğini belirtti. Ercan, Marmara'da 2-2,5 metre Yunanistan'a doğru bir kayma yaşanacağını ve depremin büyüklüğünün 7.2 olacağını ifade etti.
Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi’nden bir Kuzey Marmara kırığının geçtiğini belirterek, şunları söyledi: “Tekirdağ’da deprem odağı Marmara Ereğlisi’nin 10-15 kilometre deniz içinde olacak. 10-15 km deniz içinde granit katmanında patlayacak, 1-1.5 metre göçecek ve Marmara’da 2-2,5 metre Yunanistan’a doğru bir kayma yaşanacak. Depremin büyüklüğü ise 7.2 olur.”