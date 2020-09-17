Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Marmara 2.5 metre Yunanistan'a doğru kayacak

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi’nden bir Kuzey Marmara kırığının geçtiğini belirterek, şunları söyledi: “Tekirdağ’da deprem odağı Marmara Ereğlisi’nin 10-15 kilometre deniz içinde olacak. 10-15 km deniz içinde granit katmanında patlayacak, 1-1.5 metre göçecek ve Marmara’da 2-2,5 metre Yunanistan’a doğru bir kayma yaşanacak. Depremin büyüklüğü ise 7.2 olur.”

