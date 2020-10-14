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14 Ekim 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Cem Kadıoğlu'na 2 ay uzaklaştırma

Prof. Dr. Cem Kadıoğlu'na 2 ay uzaklaştırma
- NESLİHAN KESKİN

Prof. Dr. Cem Kadıoğlu'na boşanma davası açan eşi Hüsniye Kadıoğlu, “Babasının tabancası ile bana zarar verebilir” diyerek korunma talep etti. Mahkeme Prof'a 2 ay uzaklaştırma verdi.

Klinik zinciri sahibi Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na kendisini aldattığı iddiasıyla 10 milyon liralık tazminat ve 50 bin liralık nafaka davası açan eşi Hüsniye Kadıoğlu, bu kez korunma talebinde bulundu. Sürekli tehdit edildiğini öne süren Hüsniye Kadıoğlu, babasından kalan tabancayla eşinin kendisine zarar verebileceğini belirtti. Talebi kabul eden mahkeme, Cem Kadıoğlu’nun 2 ay süreyle eşinin bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Kadıoğlu ise, eşiyle işyerlerinin ortak olduğunu belirterek karara itiraz etti. Mahkeme, tarafların ortak olarak kullandıkları Etiler’deki Epiderm Polikliniği’ne verdiği tedbir kararını kaldırdı. 

<p><span >Editör: </span><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu: <a href='mailto

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