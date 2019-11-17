Prematüre bebeklerin ‘Prematüre’ ablası!

Adana’da 27 yıl önce 28 haftalıkken 1 kilo 100 gram olarak dünyaya gelen Aslısu Akdeniz Vurunbigi, iki hafta solunum cihazına bağlı yaşadı. Akciğerinin gelişimi için ilaç verilen Aslısu, sarılık ve kalsiyum düşüklüğü nedeniyle iki ay hastanede tedavi gördü. Yaşam savaşını kazanan genç kız, ilkokuldan beri hayalini kurduğu gibi doktor oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2017’de mezun olduktan sonra şimdi aynı üniversitenin çocuk bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Aslısu, kendisi gibi prematüre dünyaya gelen bebeklere şifa dağıtıyor.

HAYATA KARŞI GÜÇLÜLER

Prematüre bebeklerin, normal doğanlardan çok daha güçlü olduğunu ve hayata sarıldığını belirten Aslısu, şöyle konuştu: “Prematüre bebeklerle daha çok kendimi özdeşleştiriyorum. Annemi düşündüğümde prematüre annelerle daha yakın oluyorum. Bu nedenle çok mutluyum.”