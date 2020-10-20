Poşe yumurta nedir, nasıl yapılır? Hollandez soslu poşe yumurta tarifi...

Poşe yumurta, katı ve sıvı yağ kullanılmadan pişirilen bri yumurta türüdür. Bu yüzden diyet menülerinde sıkça yer alır. Poşe yumurta yaparken beyazın asla dağılmaması önemli unsurlardan biridir. Son günlerin en çok tercih edilen besinlerden olan Hollandez soslu poşe yumurta tarifi haberimizde.

POŞE YUMURTA MALZEMELERİ NELERDİR?

2 adet yumurta 2 dilim hamburger ekmeği 2 dilim dana jambon 3 kaşık sirke 1 bardak su 1 tutam tuz

Sos için:

3 yumurta sarısı 1 çorba kaşığı su Çeyrek bardak tereyağı 2 çorba kaşığı limon suyu

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

Tavanızı yağlayın. Suyu, sirkeyi ve tuzu ekleyip kaynatın. Ateşi kısın, yumurtaları tek tek minik bir kabın içinde kırın ve yavaşça tavadaki suya akıtın. Aşağı yukarı üç-dört dakika sonra yumurta beyazları katılaşmaya başlayacaktır. Bir kevgirle çıkarıp kenara koyun.

Hollandez sosu için içinde kaynayan su bulunan bir tencerenin içine bir başka tencere yerleştirin. Kısık ateşte altta kaynayan suyun asla üsttekine değmemesine dikkat edin. Üsttekine tereyağı hariç tüm sos malzemelerini koyup çırpmaya başlayın. Karışım köpüklenmeye başladığı zaman tencereyi tezgaha alıp önceden erittiğiniz tereyağını yavaş yavaş ilave edin. Bu işlem sırasında hızlı hızla karıştırın. Tuzunu da ekledikten sonra sosunuz hazır.

İngiliz muffin ekmeğini bulamazsanız hamburger ekmeği kullanın. Kenarlarını hafifçe kesin. Ekmeklerinizin üzerine tereyağı sürün. Üstüne önceden tavada ısıttığınız jambon dilimlerini yuvarlak haline getirip oturtun. Hazır bekleyen yumurtalarınızı üstüne koyun ve ılık Hollandez sosunu da en üste gezdirin.