Portakal kasesinde sütlaç tarifi, malzemeleri! Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç nasıl yapılır?

Portakal kasesinde sütlaç tarifi ve malzemeleri günün tatlısı olarak seçildi. Ekran başındaki izleyiciler akşam eşine ve çocuklarına Gelinim Mutfakta'da yer alan portakal kasesinde sütlaç yapacak. Hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanan programda haftanın finalinde en yüksek puanı alan 5 altın bileziğin sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç nasıl yapılır?

PORTAKAL KASESİNDE SÜTLAÇ MALZEMELERİ

Portakal Süt Pirinç Mısır nişastası Su Vanilya Toz şeker 1 portakal kabuğu rendesi Tuz Tuzsuz tereyağ

PORTAKAL KASESİNDE SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle pirinçleri iyice yıkayın ve bir tencereye koyun. Üzerine 4 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynayınca altını kıs ve biraz daha pişirmeye devam et. Pişirirken ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Pirinçler yumuşayıp, suyunu çekince üzerine sütü de ilave edin ve yüksek ateşte kaynayıncaya kadara sık sık karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 20 dakika da kısık ateşte pişirin. Daha sonra şekeri de ilave ederek karıştırmaya devam et ve 5 dakika daha pişirin ve sonra ocaktan alın. Pişen sütlaca vanilyayı da ekleyin ve biraz daha karıştırın.