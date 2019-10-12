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  3. Polisler şaştı kaldı! Uyuşturucu taciri bakın kim çıktı?

Polisler şaştı kaldı! Uyuşturucu taciri bakın kim çıktı?

Polisler şaştı kaldı! Uyuşturucu taciri bakın kim çıktı"

İstanbul'da polis kontrolünde yakalanan uyuşturucu kullanan gençler, polisle satıcıyı buluşturabileceklerini söyledi. Alıcı kılığına giren polisler, satıcı ile buluştuklarında satıcının başka bir polis olduğu ortaya çıktı.

Ataşehir'de polisin 'şüphe' üzerine durdurduğu 4 genç, daha önce uyuşturucu kullandıklarını, satıcıyı yakalatabileceklerini söyledi. Polis, gençler ile uyuşturucu satıcısına buluşma ayarlattı. Randevu yerine gelince kıskıvrak yakalanan uyuşturucu satıcısı, İstanbul Emniyeti'nde görevli polis çıktı. Uyuşturucu satmaya sivil ekip otosuyla gelen polis memuru gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde perşembe akşamı 23.00 sıralarında Mobil Park Polisi, 4 genci şüphe üzerine durdurdu. Gençlerin üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmadı. GBT sorgularında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kayıtları çıkan gençler, polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını ancak artık kullanmadıklarını anlattı. Ardından da isterler ise uyuşturucu satıcısını yakalatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi. Gençler, satıcıyla uyuşturucu almak için randevulaştı.

SATICI POLİS, ARAÇ SİVİL POLİS ARACI ÇIKTI

Mobil Park Polisi de buluşma noktasını abluka altına aldı. Uyuşturucu satıcısı randevu yerine gelince operasyon başlatıldı. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şubede görevli sivil polis memuru B.D. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu satışına sivil polis aracıyla geldiği belirlenen B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüpheli polis memurunun, geldiği sivil araçta yapılan aramada, poşet içerisinde 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

(DHA)

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