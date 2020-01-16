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Polisin takibiyle 13 yıl sonra depoda yakalandı

Polisin takibiyle 13 yıl sonra depoda yakalandı

İzmit'te, 13 yıl önce 4 kişiyle birlikte işlediği cinayetin ardından firar eden ve hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan Gökhan Şahin (32), polisin takibi sonucu saklandığı depoda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri, 2007 yılında İzmit Malta Mahallesi’nde 1 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak 4 kişiyle birlikte işlediği cinayetin ardından firar eden ve hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan Gökhan Şahin’in yakalanması için çalışma başlattı. Gökhan Şahin’in amcasının oğlu Ö.Ş ile birlikte Balıkesir’de olduğunu tespit eden ekipler, Gökhan Şahin'in Ö.Ş'nin kimliği ile otobüs bileti alıp birlikte İzmit otogarına geldiklerini güvenlik kameralarından tespit etti.

YAKINLARI TAKİBE ALINDI

Bunun üzerine ekipler Gökhan Şahin’e ulaşabilmek için yakınlarını yakın mercek altına aldı. Gökhan Şahin'e elinde poşetle kıyafet götürdüğünü değerlendiren polis, şüphelinin ablasını takibe aldı. Zanlının ablası, çantayı bir caminin tuvaletini işleten babasına bıraktı. Polis, caminin tuvaletinden çanta ile ayrılan babayı takibe aldı. Babanın, İzmit Eyüp Kaymaz Sokak’ta bulunan bir depoya girdiği görüldü. Depoya giren polisler, Gökhan Şahin’i yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gökhan Şahin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan Şahin adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

DHA


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