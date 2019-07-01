Polisin parklarda zehir mesaisi

Soner KAN

Parktaki gençlerle oturup sohbet eden ve ‘uyuşturucu’ konusunda uyaran narkotik polisleri, ebeveynlere de ‘beyaz ölüm’e karşı nasıl tedbir alacakları konusunda tavsiyelerde bulundu. Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında da bilgi veren ekipler, şüpheli gördüğü kişilerin üzerini arayıp, ‘GBT’ kontrolü gerçekleştirdi.

Ekipler, aynı parkta özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ‘Paşa’ ile uyuşturucu taraması da yaptı.