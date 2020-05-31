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  3. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü lüks aracını bırakıp yaya olarak kaçtı
31 Mayıs 2020 Pazar 09:32 | Son Güncelleme:

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü lüks aracını bırakıp yaya olarak kaçtı

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü lüks aracını bırakıp yaya olarak kaçtı

Denizli'de denetim noktasındaki polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.Uzun süren kovalamaca sonrası sürücü yakalandı. Otomobili arkadaşına vererek kaçan sürücü, ikna edilip otomobilinin başına geri getirildi. Kaçan sürücüye 2 bin 798 TL idari para cezası kesilip, araç trafikten men edildi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri denetim yaptığı esnada 20 GD 137 plakalı otomobilini durdurmak istedi. Denetlemeyi gören sürücü ise polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine motosikletli trafik polisleri otomobilin peşine düştü. Polislerin uzun süren kovalamacası sonrası otomobil Yunusemre Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi üzerinde park halinde bulundu.

ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ GELDİ!

Yakalanan aracın gerçek sürücüsünün R.Y., olduğu ancak yakalanmamak için aracı arkadaşı B.Ö.’ye teslim ettiği ve ardından yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polislerin B.Ö., ile görüşmesinin ardından R.Y., otomobili bıraktığı yere gelmesi konusunda ikna edildi. Şahsın otomobilinin başına gelmesi ile sürücüye polisin ‘dur’ ihtarına uymama, aşırı hız, trafik işaret ve levhaların uyumama, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanma ve trafiği tehlikeye düşürme gibi suçlardan 2 bin 798 TL idari para cezası uygulandı. Ardından araç trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

İHA


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