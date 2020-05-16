Polise yakalanmamak için ilginç yöntem! Bagajda cephanelik

DEVRİM TOSUNOĞLU



İstanbul’da Çocuk Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Esenyurt’ta 6 aydır park halinde olan otomobilin çevresinde küçüklere uyuşturucu satıldığını saptadı. Plakası sahte olduğu belirlenen aracın bagajında cephanelik bulundu. Daha önce öldürülen DHKP-C’li terörist Elif Sultan Kalsen’in kullandığı Çek yapımı Ceska Zbrojovka CZ 25 model otomatik silahın aynısı, Reina katliamcısı Masharipov’un kullandığı Flashbang sis bombası, 1000 mermi, 2 tabanca, 2 susturucu ve 10 şarjör ele geçirildi.

SİLAH TACİRİYLE ORTAKLIK



Aracın bahis çetesiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Ancak elebaşları Gökhan K. ve Diyar Ö. bulunamadı. Gökhan K.’nın sevilisi Şebnem U. ve 5 adamı ise tutuklandı. Şebekenin bahisten kazandıkları parayı korumak için silah kaçakçısı Erdal A.’yı çeteye dahil ettikleri öğrenildi.

AYLIK 2 BİN TL’YE BANKA HESABI KİRALAMIŞLAR



Çetenin ‘callcenter’a çevirdiği rezidans dairesinde çok sayıda bilgisayar, telefon ve SIM kartı ele geçirildi. Şebekenin aylık 2 bin liraya vatandaşların banka hesaplarını ve telefonlarını kullandıkları tespit edildi.

DEPO GİBİ KULLANMIŞLAR



Bahis çetesinin polis baskınına karşı silahları depo gibi kullandıkları aracın bagajına sakladıkları, ihtiyaç duydukları zaman da alıp geri koydukları belirlendi.