Polis Akademisi Yüksek Lisans Doktora mülakat sonuçları açıklandı! Polis Akademisi kayıtları ne zaman?
Polis Akademisi 2019-2020 yılı için Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Trafik Enstitüsü güz dönemi yüksek lisans ve doktora mülakat sonuçlarını ve Adli Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programı mülakat sonuçlarını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sonuçlara ‘pa.edu.tr’ adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıntılar haberimiz içerisinde yer alıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi resmi sitesinden 2 Ağustos tarihinde yaptığı duyuruda Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Trafik Enstitüsü ve Adli Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programı mülakat sonuçlarını duyurdu. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği GBE TE ABE yüksek lisans doktora mülakat sonuçları ‘pa.edu.tr’ adresi üzerinden sorgulanabiliyor.
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KAYIT VE DERS SEÇME TARİHLERİ
Polis Akademisi’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre:
Kesin kayır ve ders seçme tarihleri: 09-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Güz yarıyıl başlangıcı ise 30 Eylül olarak belirlenmiş.
Kesin Kayıtta İstenen Belgeler: Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)
Adaylar yukarıda belirtilen tarih aralığında Öğrenci İşleri Büro Amirliğine bizzat gelerek (Özgeçmiş ve fotoğrafı e-posta aracılığıyla gönderdikten sonra) görevlilerin vereceği Kesin Kayıt Formunu dolduracaklar ve ders seçimini yapacaklardır.