Polis 1 yıldır peşindeydi!

DEVRİM TOSUNOĞLU



Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 7 ayrı şikayetçinin de daha önce adı benzer suçlara karışan ‘Hayalet’ lakaplı Zehra G. tarafından dolandırıldığını belirledi.

GÜZERGAHA ÇEMBER



Son dolandırıcılık olayında güvenlik kamerasına yakalanan zanlı, güzergahının çembere alınması sonucu saklandığı evde yakalandı. Kendisine yardım eden bir kişinin de arandığı öğrenildi.

PARA BOZDURMA YALANIYLA VURGUN



Güven kazanmak için güzel giyinip makyaj yapan Zehra G., üzerindeki sahte paraları ATM’de işlem yapan kişilere ‘çok acil para yatırmam gerek şu parayı bütünleyebilir misiniz veya bozabilir misiniz’ bahanesiyle verip gerçek parayı aldıktan sonra kaçıyordu.