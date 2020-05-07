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Polis 1 yıldır peşindeydi!

Polis 1 yıldır peşindeydi!

İstanbul'da geçen yıldan itibaren özellikle Bahçelievler, Güngören ve Bakırköy'de ATM önlerindeki sahte para dolandırıcılığı arttı.

DEVRİM TOSUNOĞLU 

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 7 ayrı şikayetçinin de daha önce adı benzer suçlara karışan ‘Hayalet’ lakaplı Zehra G. tarafından dolandırıldığını belirledi.

GÜZERGAHA ÇEMBER

Son dolandırıcılık olayında güvenlik kamerasına yakalanan zanlı, güzergahının çembere alınması sonucu saklandığı evde yakalandı. Kendisine yardım eden bir kişinin de arandığı öğrenildi.

PARA BOZDURMA YALANIYLA VURGUN 

Güven kazanmak için güzel giyinip makyaj yapan Zehra G., üzerindeki sahte paraları ATM’de işlem yapan kişilere ‘çok acil para yatırmam gerek şu parayı bütünleyebilir misiniz veya bozabilir misiniz’ bahanesiyle verip gerçek parayı aldıktan sonra kaçıyordu. 


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