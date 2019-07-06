Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Polatlı'da 100 hayvan telef oldu

Polatlı'da 100 hayvan telef oldu

Polatlı'da 100 hayvan telef oldu

Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan İlhan Adanur'a ait 100 hayvan aynı anda henüz belirlenemeyen sebepten telef oldu. Telef olan 100 hayvandan 98’inin küçükbaş hayvan, bir tanesinin eşek, birinin de köpek olduğu öğrenildi.

İlhan Adanur'un hayvanlara verdiği suyu Sakarya Nehri'nden aldığı belirlenirken, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu. Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Sakarya nehrinden, hayvanların içtiği sulardan ve telef olan hayranlarından numune aldı. Mahalleli, zehirlenmenin Sakarya Nehri'ndeki sudan olduğunu iddia ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
<p>Bazen fenalıklar basar ve kendini şöylece bırakmak istersin :)</p>

Kendimi Şöyle Bırakasım Var

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yavuz gemisi bir hafta içinde sondaja başlayacak

Anadolu kulüplerinde oynamış en ünlü futbolcular