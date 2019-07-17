Plazada Şule için 'biyolojik leke' aranacak
Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), plazanın 20’nci katından atıldığı iddiasıyla görülen davanın son celsesinde, Prof. Dr. Çağlar Özdemir'in hazırladığı raporda, halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü.
Mahkeme, iddia edilen izlerin olup olmadığının tespiti için plazada inceleme yapılması kararı aldı. Bu kapsamda bugün, Özdemir, mahkemenin belirlediği bilirkişiler ve avukatların katılımıyla plaza katında inceleme yapılacak.