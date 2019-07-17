Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,709
  • 6,4066
  • 258.588
  • 98028.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Plazada Şule için 'biyolojik leke' aranacak

Plazada Şule için 'biyolojik leke' aranacak

Plazada Şule için 'biyolojik leke' aranacak

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), plazanın 20’nci katından atıldığı iddiasıyla görülen davanın son celsesinde, Prof. Dr. Çağlar Özdemir'in hazırladığı raporda, halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü.

Mahkeme, iddia edilen izlerin olup olmadığının tespiti için plazada inceleme yapılması kararı aldı. Bu kapsamda bugün, Özdemir, mahkemenin belirlediği bilirkişiler ve avukatların katılımıyla plaza katında inceleme yapılacak. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Game of Thrones'un Sansa'sı balayında!
Nusret evleniyor mu?
Alişan'dan Murat Boz'a 'para üstü' göndermesi
Estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı
<p>Avrupa Birliği´nin Türkiye´ye yönelik yaptırım kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça

Bakan Çavuşoğlu: ´Doğu Akdeniz´e 4. Gemiyi de Göndereceğiz!´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlüler de sosyal medyanın yaşlanma' akımına uydu

Mısır'ın en gizemli piramidi ziyarete açıldı!