Platin Global 100 ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda bu akşam sahiplerini buluyor

Her yıl görkemli törenlerle sahiplerini bulan Platin Global 100 Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle Dijital operatör Turkcell ana sponsorluğunda bu akşam saat: 21.00’de 24 TV ekranlarında Helin Aslan’ın sunumuyla sahiplerini buluyor.

Platin Global 100 Ödülleri töreni öncesinde 24 TV ekranlarında saat 20.00’de, İbrahim Güneş’in moderatörlüğünde gerçekleşecek Liderler Paneli’nde Türkiye’nin başarılı liderlerinden İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz 2020’yi ele alırken bu yılın teması “Dijitalleşme” üzerine de konuşacaklar.

Platin Dergisi’nin, Ipsos ile birlikte çalışarak yürüttüğü Platin Global 100 Endeksi’nin teması bu yıl “Dijitalleşme” olarak belirlendi. Endekse göre dijitalleşmede başarı gösteren 10 şirkete verilecek.

“Dijitalleşme Ödülleri”, “Platin Dergisi Teknoloji Özel Ödülü” ile “Turkcell Özel Ödülü” sahiplerini bulacak. Bu akşam Platin Global 100 Ödülleri’nin açılış konuşmalarını Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman ve Turkcell Kurumsal & Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata yapacaktır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da törene çevrim içi teşrif edeceklerdir.

Ödül töreninin özel yayın konukları ise; Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy ile Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney olacaktır.

Platin Global 100 Ödülleri ile amaçlanan Türkiye’nin ihracat ve yurtdışı tanıtım şampiyonlarına hak ettiği değeri vermek, örnek uygulamalarının ve üstün başarılarının Türk iş dünyasına rol model olmasını sağlamak ve farklı platformlarda markaların gelişimini desteklemektir. Yeni Türkiye’nin ve yeni ekonominin ödül töreni olarak konumlandırılan Platin Global 100 Ödülleri Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesi olacaktır.

Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşecek Liderler Paneli’ni ve Platin Global 100 Ödülleri törenini izleyiciler bu akşam 24 TV’den , Platin Dergisi, 24 TV ve Akşam Gazetesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edip, canlı olarak izleyebilecekler.

Detaylı bilgi için;

www.global100odulleri.com