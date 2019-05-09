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  3. Piyasaya sahte para süren şahıslar kıskıvrak yakalandı

Piyasaya sahte para süren şahıslar kıskıvrak yakalandı

Piyasaya sahte para süren şahıslar kıskıvrak yakalandı

Adıyaman’da, piyasaya sahte para süren ve daha sonra polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan 2 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde faaliyet gösteren bir iş yerine gelen F.K., isimli şahıs, iş yerine sahte para vererek alışveriş yapmak istedi. İş yeri çalışanlarının durumu fark etmesi ile polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, F.K'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, parayı kendisine Y.A., isimli şahsın verdiğini söylemesi üzerine polis ekipleri Y.A.'nın Kahta ilçesinde ikamet ettiği eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Y.A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken şahsın yapılan ev aramasında 43 adet 200 TL sahte para ele geçirildi.

Sahte paralara el konulurken her iki şahıs alınan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şahısların Kahta ilçesinde 5 farklı adrese, Adıyaman merkezde de 3 farklı adrese sahte para verdikleri de öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

İHA

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