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  3. Piyasa değeri 25 milyon lira! 355 kilo eroin ele geçirildi
23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:02 | Son Güncelleme:

Piyasa değeri 25 milyon lira! 355 kilo eroin ele geçirildi

Piyasa değeri 25 milyon lira! 355 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda, 25 milyon lira değerinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri 25 milyon lira

Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir et parçalama tesisinde yapılan detaylı aramada, tesisteki et kolileri içerisine zulalanmış 687 paket halinde toplam 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira.

Operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 


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