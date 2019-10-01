Pissaladiere nedir, nasıl yapılır? İşte en lezzetli Pissaladiere tarifi

Pissaladiere tarifi ve yapılışı bu lezzeti pişirip denemek isteyen bireyler tarafından aratılıyor. Pissaladiere nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yarışma programında yapılan tarifler ve yeni lezzetler vatandaşların ilgisini çekiyor. Pissaladiere 1 Ekim Salı günü yayınlanan bölümde pişirilen lezzetlerden birisiydi. Yarışmayı izleyen seyirciler bu lezzetli pişirmek için nasıl pişirileceğini öğrenmek istiyor. Haberimiz içerisinden Pissaladiere yapılışı ve malzemelerine ulaşabilirsiniz

PİSSALADİERE NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

-375 g hazır pizza hamuru

-1 yemek kaşığı sıvıyağ

-1 adet küçük boy kurusoğan, ince doğranmış2 diş sarımsak, ezilmiş

-100 g mantar, dilimlere doğranmış

-2 yemek kaşığı Kikkoman doğal fermente soya sosu

-200 g doğranmış konserve domates

-50 g sardalya filetoları, boydan boya kesilmiş

-50 g rendelenmiş parmesan, ayrıca dekorasyon için biraz parmesan

-5-6 adet çekirdeksiz siyah zeytin, ortadan ikiye bölünmüş

-glaze etmek için: 1 yemek kaşığı Kikkoman doğal fermente soya sosuyla karıştırılımış 1 yumurta sarısı

Yapılışı;

Fırın önceden 100 derece ısıtılır / gazlı fırın 6’ya ayarlanır. Sıvıyağ, küçük bir tavada ısıtılır, soğan ve sarımsak şeffaflaşana kadar kısık ateşte hafifçe kavrulur. Mantar ve soya sosu ilave edilir ve 3-4 dakika pişmeye bırakılır. Doğranmış domatesler ilave edilip iyice karıştırılır. Sos suyunu çekip koyulaşana kadar 5-10 dakika kısık ateşte kaynatılır. Ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Hamur, yağlı tepsiye yerleştirilir, parçalara kesilir ve 2 cm yüksekliğinde kenar oluşturulur. Domates sosu ince bir şekilde hamurun üzerine yayılır, kenarlara sürülmez. Parmesan serpilir, sardalyalar ve siyah zeytin hamurun üzerine dağıtılır. Soya sosu ve yumurta sarısı karışımı, kenara sürülür. Nar gibi kızarana kadar 15 dakika fırında pişirilir. İri rendelenmiş parmesanla süslenir ve sıcak ya da soğuk olarak servis edilir.