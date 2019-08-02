Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

Balıkesir'de Kuva-yi Milliye Mahallesi, Cihan Bilgehan Caddesi'nde bir çiğ köfte dükkanının kapısını zorlayarak kıran hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

İş yerindeki kasadan para ve bilgisayarı alan şahıs, buzdolabından çıkardığı çiğ köfteyi de dürüm yaparak yedi. Güvenlik kameralarını fark eden E.G. isimli hırsız ardından tek tek kameraları söktü. İş yerinde bulunan kuryeye ait ceketi ve motoru da çalan şüpheli kısa sürede yakalandı.

İhbarı alır almaz olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede araştırma yaptı. 19 yaşında olduğu tespit edilen E.G. isimli şüphelinin çiğ köftecinin dükkanı haricinde aynı gün içerisinde başka bir iş yerinden de motosiklet çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA