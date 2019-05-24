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  3. Pişkin hırsız çaldığı çantayla alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptı

Pişkin hırsız çaldığı çantayla alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptı

Pişkin hırsız çaldığı çantayla alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptı

Bodrum’da bir iş yerine giren hırsız çaldığı çantaya, çaldığı eşyaları koyup, eski ayakkabısını iş yerinde bırakıp yenisini giyip ortadan kayboldu.

Turgutreis'te ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Gece 02:30 sularında Turgutreis Bahçelievler Mahallesi, Plaj 2 caddesinde bulunan iş yerlerine gelen hırsızlık zanlısı, önce civardaki çantacıdan bir çanta çalıp, sonrasında karşıdaki ayakkabıcıdan ayakkabı alıp giydi. Kendi ayakkabısını orada bırakıp, hediyelik eşya satan işyerlerinden alışveriş yapar gibi çaldığı çantaya doldurdu. Şüpheli daha sonra ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde işyerine gelen işletme sahipleri ise durumu fark edip güvenlik kameralarını inceledi. İşletme sahiplerinin olayla ilgili jandarmaya müracaat edecekleri bildirildi.

Hırsızlık mağduru Oğuzhan Köse adlı işletmeci, “Ben bu mahallede esnafım. Dün gece talihsiz bir hırsızlık olayı yaşadık. Biz bundan muzdaripiz. Biz para kazanmak için çalışıyoruz. Biz bunlardan bıktık artık. Önlem alıyoruz, kamera taktırıyoruz. Ama çalıyor gidiyor. Ben İzmirliyim, orada her sokakta bekçi geziyor. Burada gece saatlerinde bekçi gezebilir.” şeklinde konuştu.

Aydın Yıldırım adlı başka bir işletmeci ise, olayı şu sözlerle özetledi: “Gece saat 02.30 civarlarında 4-5 tane arkadaşın işletmesinden mal almış. Çanta almış, ayakkabı almış, bileklik almış, boxer almış. Benden de 2 tane ayakkabı ve bir terlik almış. Aldığı ürünlerin hepsini çantaya koymuş gitmiş.” 

İHA

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