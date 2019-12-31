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  3. Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikmişlerdir?

Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikmişlerdir?

Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikmişlerdir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 31 Aralık Salı günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.  Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?

A: İnek ölümü

B: Kar yağması

C: Kız bebek doğumu

D: Köyün futbol takımının gol atması

Doğru cevap: C Kız bebek doğumu

 


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