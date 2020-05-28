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  3. Pınar Kaynak'ın katili kim? Müge Anlı Pınar Kaynak olayı nedir?
28 Mayıs 2020 Perşembe 11:01 | Son Güncelleme:

Pınar Kaynak'ın katili kim? Müge Anlı Pınar Kaynak olayı nedir?

Pınar Kaynak'ın katili kim" Müge Anlı Pınar Kaynak olayı nedir"

Müge Anlı'nın tekrar bölümleri ile yeniden gündeme gelen konulardan biriside Pınar Kaynak cinayeti. Tüm Müge Anlı takipçileri Pınar Kaynak'ın katili kim? Müge Anlı Pınar Kaynak olayı nedir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Pınar Kaynak cinayetine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Pınar Kaynak cinayeti Müge Anlı'nın programında yeniden gündeme geldi. Pınar Kaynak'ın katili kim? Müge Anlı Pınar Kaynak olayı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. 1 çocuk annesi Pınar Kaynak 24 yaşında ve Trabzon'da yaşıyordu. Evlenmiş boşanmış olan Pınar Kaynak'ın Murat adında bir sevgilisi olduğu ve ondan çok şiddet gördüğü söylendi. Pınar Kaynak olayına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

PINAR KAYNAK'IN KATİLİ KİM?

1 çocuk annesi Pınar Kaynak 24 yaşında ve Trabzon'da yaşıyordu. Evlenmiş boşanmış olan Pınar Kaynak'ın Murat adında bir sevgilisi olduğu ve ondan çok şiddet gördüğü söylendi.

MÜGE ANLI PINAR KAYNAK OLAYI NEDİR?

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERE TAHLİYE KARARI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay gecesi birlikte eğlenmeye çıktığı Arın ve Nuri'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli, 'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müebbet hapis cezasıyla dava açılan N.B. ve A.K. hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu görevlisi 6 uzman doktor tarafından hazırlanan raporda; Pınar Kaynak’ın üzerinde elde edilen meni örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildi. Raporun ardından tutuklu şüphelilerin avukatları, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Talep ve raporu incelemeye alan mahkeme, cinayetten iki gün sonra tutuklanan şüphelilerin, yaklaşık 2,5 yıl sonra cezaevinden tahliyesine karar verdi. Pınar Kaynak’ın katili olduğu iddiasıyla tutuklanan N.B. ve A.K., adli kontrolle tahliye edildi.


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