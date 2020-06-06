Piknik alanları açık mı? Hafta sonu piknik ve mangal yasağı kalktı mı?

Hafta sonu piknik ve mangal yapmak isteyen kişiler aramalarını hızlandırdı. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası olumlu gelişmelerin yaşanması sonucu normalleşme planı açıklanmıştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olamaması nedeni ile vatandaşlar mesire ve piknik alanlarına gitmek istiyor. Peki, Hafta sonu piknik ve mangal yasağı kalktı mı? Piknik alanları açık mı? Normalleşme sonrası yasağın kaldırıldığı yerler merak ediliyor. Haberimizin içerisinden piknik alanları hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

HAFTA SONU PİKNİK VE MANGAL YASAĞI KALKTI MI?

Açıklanan normalleşme takvimi sonrası 1 Haziran itibari ile mesire, piknik ve orman alanları, park, bahçe gibi yerler sosyal mesafe kuralına uymak şartı ile açıldı.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Pandeminin yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca her bir faaliyet alanı için belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlarca yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul ve esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınmasının, bahse konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edileceği belirtildi.