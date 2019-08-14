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Pikniğe giden kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Pikniğe giden kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde pikniğe giden kadın ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suna Yücel (53) yakınlarıyla birlikte öğle saatlerinde Kaplangı köyü Çatalçam mevkisine pikniğe gitti. Bir süre sonra yürüyerek ormanlık araziye giren Yücel, gözden kayboldu. Yakınlarının aradığı kadın, piknik bölgesine yaklaşık 200 metre mesafede yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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