Pik nedir, ne demek? Pik noktası ne anlama geliyor?

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası pik nedir, pik noktası ne anlama geliyor gibi sorular karşımıza sıkça çıkmaya başladı. Tıp alanından kullanılan pik terimi, zirveye çıkmak anlamalarında tabir ediliyor. Türk Dil Kurumu, Pik kelimesini sözlüğünde ne anlama geldiği yayınlanıyor.

PİK NEDİR, NE DEMEK?

Koornavirüs salgınının sürerken uzmanlar açıklamalarında pik yapmak konusuna değinmeye devam ediyor. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlara gelmektedir.

TDK’YA GÖRE PİK NEDİR?

TDK, pik hakkında şu bilgilere yer vermiştir;

Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir ve bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.