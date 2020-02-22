Picasso, Guernica adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

A: Fransız İhtilali

B: I. Dünya Savaşı

C: İspanya İç Savaşı

D: II. Dünya Savaşı

Doğru cevap: C İspanya İç Savaşı